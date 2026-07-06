Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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06.07.2026 03:15:24
Record wave of IPO lock-up shares to hit Hong Kong market
The eye-catching returns of new listings could further fuel profit-taking pressureWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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