Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Un hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Un hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Un ein EPS von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 834,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Un 715,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at