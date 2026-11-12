Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Un hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 797,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 739,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at