Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Un lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 USD gegenüber 0,150 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Un 738,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 612,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at