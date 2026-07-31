Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz Post raggruppamento: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz Post raggruppamento präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,440 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 697,4 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 643,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at