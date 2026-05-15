Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz Post raggruppamento mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz Post raggruppamento hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,75 EUR gegenüber 0,610 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz Post raggruppamento in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 713,4 Millionen EUR im Vergleich zu 680,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at