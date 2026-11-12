|
12.11.2026 06:31:28
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz Post raggruppamento stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz Post raggruppamento stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,540 EUR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 692,9 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,3 Millionen EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!