Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz Post raggruppamento stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz Post raggruppamento stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,540 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 692,9 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,3 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at