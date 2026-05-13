Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Unsponsored American Depositary Receipt Repr 4 Shs Aktie

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Unsponsored American Depositary Receipt Repr 4 Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US75625L1008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.05.2026 05:48:55

Recordati Q1 Net Income Rises; Confirms 2026 Financial Targets

(RTTNews) - Recordati (REC.MI) reported that its first quarter net income grew 22.4% to 153.06 million euros from 125.04 million euros, prior year. Earnings per share rose to 0.732 euros from 0.598 euros, up 22.4%. Adjusted net income was 188.14 million euros, up 7.2%.

First quarter net revenue was 713.42 million euros, compared to 679.96 million euros, last year, representing a 4.9% increase. Consolidated net revenue rose 8.7% on a like-for-like basis at CER, or up 7.9% excluding Türkiye.

The Group confirmed its financial targets for full year 2026.

At last close, shares of Recordati were trading at 49.82 euros, down 0.20%.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Unsponsored American Depositary Receipt Repr 4 Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Unsponsored American Depositary Receipt Repr 4 Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Unsponsored American Depositary Receipt Repr 4 Shs 12,68 -19,72% Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Unsponsored American Depositary Receipt Repr 4 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt zurück -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigt sich am Mittwoch im Minus, die anfänglichen Gewinne sind dahin. Der deutsche Leitindex zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen