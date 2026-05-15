Recovery International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Recovery International hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 30,71 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 738,8 Millionen JPY – ein Plus von 29,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Recovery International 572,3 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at