Recovery International präsentierte Quartalsergebnisse

Recovery International hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,87 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 869,1 Millionen JPY gegenüber 696,8 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at