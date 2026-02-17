Recovery International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Recovery International hat am 16.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 57,09 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 47,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 765,6 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 574,5 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 93,36 JPY beziffert, während im Vorjahr 105,05 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 2,69 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 31,64 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at