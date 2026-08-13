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13.08.2026 06:31:29
Recovery International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Recovery International lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Recovery International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,70 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -8,310 JPY je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 808,7 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Recovery International 654,9 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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