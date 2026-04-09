Recreatives Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Recreatives Industries ließ sich am 06.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Recreatives Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,88 Prozent auf 0,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at