Recreatives Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Recreatives Industries hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,3 Millionen USD – ein Plus von 78,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Recreatives Industries 0,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at