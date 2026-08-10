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10.08.2026 06:31:29
Recruit gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Recruit hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 145,48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 83,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 045,35 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 878,84 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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