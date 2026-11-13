Recruit legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Recruit präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 6,87 Milliarden USD gegenüber 6,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at