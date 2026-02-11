Recruit mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Recruit hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Recruit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,12 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at