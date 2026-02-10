Recruit präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Recruit präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 103,46 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Recruit ein EPS von 79,98 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 943,20 Milliarden JPY gegenüber 897,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at