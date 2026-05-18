Recruit präsentierte Quartalsergebnisse

Recruit hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 73,20 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 45,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 861,78 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 960,57 Milliarden JPY ausgewiesen.

Recruit hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 349,78 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 271,44 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 3 697,35 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Recruit 3 557,48 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at