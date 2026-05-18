Recruit stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Recruit gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,12 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,460 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 24,54 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 23,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at