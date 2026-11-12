Recruit zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Recruit lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 150,53 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 89,15 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Recruit im vergangenen Quartal 1 094,65 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Recruit 914,75 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at