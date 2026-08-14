Recruitercom Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Recruitercom Group ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Recruitercom Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 16,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at