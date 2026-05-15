Recruitercom Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Recruitercom Group hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Recruitercom Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,300 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 29,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at