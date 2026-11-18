Recruitercom Group hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Recruitercom Group ein Ergebnis je Aktie von -0,100 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,09 Prozent auf 29,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Recruitercom Group 31,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at