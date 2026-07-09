SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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09.07.2026 07:17:02
Recruiters shift focus to specialised AI jobs to stay relevant
AI-related job postings in the US rose 95% in the first half of 2026 from a year earlier, while overall job postings...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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