Recrusul: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Recrusul hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Recrusul hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,11 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,160 BRL je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Recrusul mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 36,67 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at