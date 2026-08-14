Recrusul: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Recrusul hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 BRL je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at