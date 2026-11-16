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16.11.2026 06:31:29
Recrusul SA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Recrusul SA hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,79 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,160 BRL erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen BRL – das entspricht einem Minus von 36,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen BRL in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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