Recrusul SA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Recrusul SA hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,79 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,160 BRL erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen BRL – das entspricht einem Minus von 36,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen BRL in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at