Recrusul SA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Recrusul SA hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,09 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at