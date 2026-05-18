Recrusul SA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Recrusul SA hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 BRL ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Recrusul SA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at