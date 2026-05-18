Recrusul zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Recrusul hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,02 BRL. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,020 BRL je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at