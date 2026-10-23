Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Recurring EBIT wächst organisch um +11,8% bei weiter steigender Marge, Prognose angehoben



23.10.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Umsatz wächst in den ersten neun Monaten organisch um +5,2%, Anstieg im dritten Quartal um +15,5% in CHF Recurring EBIT wächst in den ersten neun Monaten organisch um +11,8%, Anstieg im dritten Quartal um +16,8% in CHF Recurring EBIT-Marge steigt in den ersten neun Monaten um 10 Basispunkte auf 19,2% Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung zur Übernahme von Fermacell, einem etablierten europäischen Anbieter von Wand- und Bodenbelagslösungen Jahresprognose 2026 für das Recurring EBIT angehoben auf 10%-12% organisches Wachstum

Miljan Gutovic, CEO: «Ich danke unseren weltweit 50 000 Mitarbeitenden für ihren Beitrag zu unserem starken Ergebnis in den ersten neun Monaten des Jahres. Gemeinsam treiben wir die Umsetzung unserer Strategie ‹NextGen Growth 2030› weiterhin diszipliniert und zügig voran.» «In den ersten neun Monaten 2026 verzeichneten wir ein starkes profitables Wachstum mit einer branchenführenden Recurring EBIT-Marge. Massgeblich dafür waren die gestiegene Kundennachfrage nach unserem hochwertigen Angebot, unsere konsequente Kostendisziplin und unsere operative Exzellenz. Die Wachstumsdynamik beschleunigte sich im dritten Quartal mit einem zweistelligen prozentualen Wachstum von Umsatz und Recurring EBIT in Schweizer Franken.» «Durch die im August bekanntgegebene Vereinbarung zur Übernahme von Fermacell1 wird Holcim sein Produktportfolio in Europa in den Bereichen Wandlösungen, Bodenbeläge und Brandschutzlösungen erweitern, zugleich stärken wir damit unser Angebot an integrierten Bausystemen und für modulares Bauen. In den ersten neun Monaten schloss Holcim elf wertsteigernde Transaktionen ab – zehn Übernahmen und eine Veräusserung.» «Auf Grundlage dieser starken Ergebnisse heben wir unsere Prognose für das organische Wachstum des Recurring EBIT im Gesamtjahr 2026 auf 10%-12% an. Zugleich erwarten wir ein organisches Umsatzwachstum von rund 5% bei einer weiteren Ausweitung unserer Recurring EBIT-Marge sowie einem Free Cashflow von rund CHF 2 Milliarden.» Leistungsausweis im Überblick für das dritte Quartal Konzern Q3 2026 2025 ±% ±%

organisches

Wachstum Umsatz (CHF Mio.) 4 662 4 036 +15,5 +5,1 Recurring EBIT (CHF Mio.) 976 836 +16,8 +12,2 Recurring EBIT-Marge (%) 20,9 20,7 +20 Bp Leistungsausweis im Überblick für die ersten neun Monate Konzern 9M 2026 2025 ±% ±%

organisches

Wachstum Umsatz (CHF Mio.) 12 586 11 906 +5,7 +5,2 Recurring EBIT (CHF Mio.) 2 414 2 275 +6,1 +11,8 Recurring EBIT-Marge (%) 19,2 19,1 +10 Bp Starkes profitables Wachstum Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum organisch um 5,2% auf CHF 12 586 Millionen. Die Wachstumsdynamik beschleunigte sich im dritten Quartal mit einem organischen Wachstum von 15,5% in CHF. Das Recurring EBIT erhöhte sich in den ersten neun Monaten auf CHF 2 414 Millionen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem organischen Wachstum von 11,8%, das sich im dritten Quartal auf ein organisches Wachstum von 16,8% in CHF beschleunigte. Holcim erzielte in den ersten neun Monaten einen Zuwachs der Recurring EBIT-Marge um 10 Basispunkte auf 19,2%. Diese Ausweitung der Marge war massgeblich auf die positive Wachstumsdynamik im dritten Quartal zurückzuführen. Gezielte Investitionen in attraktiven Märkten Holcim investiert weiterhin in hochattraktiven Märkten, sowohl organisch als auch durch wertsteigernde M&A-Transaktionen. Seit Jahresbeginn schloss Holcim elf Transaktionen ab – zehn Übernahmen und eine Veräusserung. Der Bereich Building Materials wurde durch vier Übernahmen im Geschäft mit Zement und Zuschlagstoffen gestärkt. Neben Cementos Pacasmayo erwarb Holcim auch AFC Recycling und Cem'In'Eu Group in Frankreich sowie Uranus Pluton SRL in Rumänien. Der Bereich Building Solutions expandierte mit sechs Akquisitionen. Neben Xella schloss Holcim auch fünf Übernahmen im Transportbeton-Geschäft ab: 3B und das Transportbeton-Geschäft von BHR in Frankreich, Jacobs NV in Belgien, Josef Klösters Kies & Beton GmbH in Deutschland sowie das Transportbeton-Geschäft der Stevenson Group in Neuseeland. Ausserdem schloss Holcim die Veräusserung seiner Geschäftstätigkeiten im Libanon, einschliesslich der Geschäfte in Zypern, ab und unterzeichnete eine Vereinbarung zur Veräusserung seines Geschäfts auf den Philippinen. Im August unterzeichnete Holcim eine Vereinbarung über die Übernahme von Fermacell von James Hardie Industries plc. Fermacell ist ein europaweit etablierter Anbieter von Wand- und Bodenlösungen mit einem für 2026 erwarteten Umsatz von rund EUR 430 Millionen. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen. Nachhaltigkeit als Treiber des profitablen Wachstums Die Kundennachfrage nach Holcims Angebot nachhaltiger Produkte und Lösungen2 ist weiter gestiegen. In den ersten neun Monaten 2026 erhöhte sich der mit dem CO 2 -armen Beton ECOPact3 erzielte Umsatz von Holcim auf 33% des Gesamtumsatzes mit Transportbeton. Im Vorjahreszeitraum hatte dieser Anteil noch 32%4 betragen. Derweil stieg der Umsatz mit ECOPlanet5 auf 43% des gesamten Zementumsatzes – gegenüber einem Anteil von 36% in den ersten neun Monaten 20254. Holcim treibt mit ECOCycle6 das zirkuläre Bauen weiter voran: In den ersten neun Monaten 2026 stieg das Volumen recycelter Bau- und Abbruchmaterialien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Drittel auf 7,4 Millionen Tonnen7 an. Prognose für 2026 angehoben Holcims Strategie «NextGen Growth 2030» bildet weiterhin die Grundlage für überdurchschnittliche Performance und Wertschöpfung. Auf Basis der starken Ergebnisse in den ersten neun Monaten hebt Holcim seine Prognose für das Recurring EBIT im Gesamtjahr 2026 an: Umsatz- und Recurring EBIT-Wachstum am oberen Ende der Zielbandbreite der «NextGen Growth 2030»-Ziele: ~5% organisches Umsatzwachstum 10%-12% organisches Wachstum des Recurring EBIT Weitere Verbesserung der Recurring EBIT-Marge Free Cashflow in Höhe von rund CHF 2 Milliarden Über 20% Zuwachs bei den recycelten Bau- und Abbruchmaterialien Konzernergebnisse nach Produktlinien Holcim bietet mit den beiden kundenorientierten Produktlinien Building Materials und Building Solutions Lösungen für jede Stufe des Bauprozesses, von Fundamenten und Bodenbelägen bis hin zu Wänden und Dächern. Damit deckt Holcim alle Bereiche der gebauten Umwelt ab – von der Infrastruktur über die Industrie bis hin zu Gebäuden. Building Materials bietet seinen Kunden ein umfangreiches Sortiment an Zementen und Zuschlagstoffen. Building Solutions umfasst energieeffiziente Bausysteme sowie Hochleistungsbeton und -beläge. Produktlinien Q3 2026 2025 ±% ±%

organisches

Wachstum Umsatz Building Materials (CHF Mio.) 3 216 2 954 +8,9 +6,2 Umsatz Building Solutions (CHF Mio.) 1 920 1 511 +27,1 +4,0 Produktlinien 9M 2026 2025 ±% ±%

organisches

Wachstum Umsatz Building Materials (CHF Mio.) 8 903 8 777 +1,4 +6,3 Umsatz Building Solutions (CHF Mio.) 5 011 4 392 +14,1 +3,3 Leistungsausweis nach regionalen Segmenten Europa Europa verzeichnete einen soliden Umsatz, der auf die gute Entwicklung in Deutschland, Griechenland, Rumänien, Spanien und der Schweiz zurückzuführen ist. Das Recurring EBIT stieg infolge der konsequenten Kostendisziplin und der fokussierten Umsetzung unserer Strategie. Die organischen Investitionen umfassten die Inbetriebnahme einer neuen Produktionslinie für kalzinierten Ton in Tschechien und eines hochmodernen Zementwerks in Grossbritannien. Der Ausblick ist positiv, gestützt durch eine starke Pipeline von Infrastrukturprojekten und die fortlaufende Integration von Xella, mit bestätigten Synergien von EUR 60 Millionen im dritten Jahr. Europa Q3a 2026 2025 ±% ±%

organisches

Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 2 628 2 246 +17,0 +3,9 Recurring EBIT (CHF Mio.) 512 473 +8,3 +5,0 Recurring EBIT-Marge (%) 19,4 20,9 -150 Bp Europa 9Ma 2026 2025 ±% ±%

organisches

Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 7 011 6 508 +7,7 +2,2 Recurring EBIT (CHF Mio.) 1 193 1 131 +5,5 +5,1 Recurring EBIT-Marge (%) 16,9 17,2 -30 Bp a Die Französischen Westindischen Inseln, die bisher unter Lateinamerika ausgewiesen wurden, sind nun der geografischen Region Europa zugeordnet. Grund hierfür ist eine Angleichung an die aktuelle interne Managementstruktur. Diese Änderung wurde rückwirkend angewandt und die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

Lateinamerika Die Region Lateinamerika erzielte in den ersten neun Monaten ein starkes organisches Umsatzwachstum von 6,2%, zu dem Mexiko und Mittelamerika massgeblich beitrugen. Die Recurring EBIT-Marge von 30,0% wurde dank einer positiven Preis-Kosten-Entwicklung und operativer Exzellenz erreicht. Der Anteil alternativer Brennstoffe8 steigt kontinuierlich und verringert damit die Abhängigkeit von schwankenden Energiepreisen. Gleichzeitig besteht in der gesamten Region eine gut gefüllte Pipeline an Infrastrukturprojekten. Die Integration von Cementos Pacasmayo wird konsequent vorangetrieben, was dazu führt, dass Synergien von USD 40 Millionen früher als geplant erzielt werden. Lateinamerika Q3a 2026 2025 ±% ±%

organisches

Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 1 032 755 +36,7 +6,3 Recurring EBIT (CHF Mio.) 302 214 +41,0 +10,5 Recurring EBIT-Marge (%) 29,1 28,1 +90 Bp Lateinamerika 9Ma 2026 2025 ±% ±%

organisches

Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 2 746 2 249 +22,1 +6,2 Recurring EBIT (CHF Mio.) 826 705 +17,1 +4,6 Recurring EBIT-Marge (%) 30,0 31,1 -120 Bp a Die Französischen Westindischen Inseln, die bisher unter Lateinamerika ausgewiesen wurden, sind nun der geografischen Region Europa zugeordnet. Grund hierfür ist eine Angleichung an die aktuelle interne Managementstruktur. Diese Änderung wurde rückwirkend angewandt und die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.



Asien, Naher Osten und Afrika Die Region erzielte in den ersten neun Monaten 2026 ein starkes organisches Wachstum mit einem Anstieg des Umsatzes um 7,9% und des Recurring EBIT um mehr als 22%. Eine positive Preis-Kosten-Entwicklung liess die Marge um 100 Basispunkte auf 26,1% ansteigen. Holcim nahm eine bislang einzigartige Pilotanlage zur CO 2 -Abscheidung und unterirdischen Mineralisierung in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Betrieb. Weiteres Wachstum ist aufgrund einer umfangreichen staatlichen Förderung für Infrastrukturprojekte in Australien und Nordafrika sowie von Investitionen in Marokko im Vorfeld der FIFA-Weltmeisterschaft 2030 zu erwarten. Asien, Naher Osten und Afrika Q3 2026 2025 ±% ±%

organisches

Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 862 913 -5,5 +6,8 Recurring EBIT (CHF Mio.) 247 244 +1,1 +19,4 Recurring EBIT-Marge (%) 26,8 25,5 +130 Bp Asien, Naher Osten und Afrika 9M 2026 2025 ±% ±%

organisches

Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 2 371 2 797 -15,2 +7,9 Recurring EBIT (CHF Mio.) 661 737 -10,4 +22,3 Recurring EBIT-Marge (%) 26,1 25,1 +100 Bp Überleitung zum Konzernabschluss Überleitung von der Gewinn- und Verlustrechnung: CHF Mio. 9M 2026

(ungeprüft) 9M 2025

(ungeprüft) Recurring EBITDA 3 268 3 082 Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle und langfristige Aktiven -685 -657 Abschreibung auf Nutzungsrechte -168 -149 Recurring EBIT 2 414 2 275 Zusätzliche Informationen Alternative Performance-Kennzahlen Diese Medienmitteilung enthält einige alternative Performance-Kennzahlen, die dazu dienen, die Leistung von Holcim besser zu beschreiben. Eine vollständige Liste dieser alternativen Performance-Kennzahlen finden Sie auf unserer Website . Analystenpräsentation Die Analystenpräsentation zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2026 steht auf unserer Website zur Verfügung. Medienkonferenz: 09:00 Uhr MESZ Analystenkonferenz (Webcast): 10:00 Uhr MESZ Um an der Analystenkonferenz teilzunehmen, melden Sie sich bitte hier an.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen. Holcim baut sein Angebot an nachhaltigen Baulösungen in allen Märkten weiter aus, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Dazu zählen der CO 2 -arme Beton ECOPact, der CO 2 -arme Zement ECOPlanet sowie die Kreislauftechnologie ECOCycle. ECOPact reduziert den GWP-Wert (kg CO2e/m³, Bereich A1-A3) im Vergleich zu einem Referenzbeton aus gewöhnlichem Portlandzement (CEM-Klasse I/Typ I) um mindestens 30%. Die Umsätze von ECOPact und ECOPlanet werden auf vergleichbarer Basis ausgewiesen. Vergleichbare Basis: Ohne Auswirkungen von Akquisitionen und Veräusserungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. ECOPlanet reduziert den GWP-Wert (kg CO2e/t, Bereich A1-A3) im Vergleich zu einem Referenzbeton aus gewöhnlichem Portlandzement (CEM-Klasse I/Typ I) um mindestens 30%. Die ECOCycle-Technologie von Holcim für zirkuläres Bauen, die einen Anteil recycelter Bau- und Abbruchmaterialien von mindestens 10% bis zu 100% der Gesamtproduktmasse garantiert. Das ECOCycle-Volumen wurde um die Auswirkungen von Akquisitionen und Veräusserungen bereinigt. Alternative Brennstoffe in %, auch als thermische Substitutionsrate (Thermal Substitution Rate, TSR) bezeichnet, ist das Verhältnis des thermischen Energieeinsatzes aus alternativen Brennstoffen zum gesamten thermischen Energieverbrauch im Zementofensystem. Über Holcim Holcim (SIX: HOLN) verfolgt die Vision, der führende Partner für nachhaltiges Bauen zu sein. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Holcim einen Umsatz von CHF 15,7 Milliarden. Wir schaffen Mehrwert in allen Bereichen der gebauten Umwelt – von der Infrastruktur über die Industrie bis hin zu Gebäuden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zug in der Schweiz beschäftigt mehr als 50 000 Mitarbeitende in 45 Ländern in Europa, Lateinamerika sowie in Asien, im Nahen Osten und in Afrika.



Es ist vom Top Employers Institute zu einem Global Top Employer gekürt worden. Holcim bietet für jede Stufe des Bauprozesses hochwertige Baustoffe und Baulösungen von Fundamenten und Bodenbelägen bis hin zu Wänden und Dächern und setzt dabei auf Premium-Marken wie ECOPact, ECOPlanet, ECOCycle und Ytong. Weitere Informationen zu Holcim sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf LinkedIn.



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Haftungsausschluss – zukunftsgerichtete Aussagen: Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Anleger darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen. Übersetzung des englischen Originaltexts.

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