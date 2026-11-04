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04.11.2026 06:31:28
Recursion Pharmaceuticals, A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Recursion Pharmaceuticals, A hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Recursion Pharmaceuticals, A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,22 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Recursion Pharmaceuticals, A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 258,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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