Recursion Pharmaceuticals, A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Recursion Pharmaceuticals, A hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Recursion Pharmaceuticals, A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,22 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Recursion Pharmaceuticals, A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 258,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at