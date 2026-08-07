Recursion Pharmaceuticals, A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Recursion Pharmaceuticals, A präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Recursion Pharmaceuticals, A -0,410 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 7,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 60,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at