Recursion Pharmaceuticals, A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Recursion Pharmaceuticals, A hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6,5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 56,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at