Recursion Pharmaceuticals a Aktie

WKN DE: A3CM1C / ISIN: US75629V1044

25.02.2026 16:43:29

Recursion Pharmaceuticals Shares Rise 12% After Revenue Surge In Q4

(RTTNews) - Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) shares gained 12.32 percent to $3.9650, up $0.4350 on Wednesday, after the company reported a sharp increase in fourth-quarter revenue and a narrower quarterly net loss.

The stock is currently trading at $3.9650, compared with a previous close of $3.5300. It opened at $3.9100 and has traded between $3.8100 and $4.0800 during the session. Trading volume stands at 23.80 million shares, slightly above its average volume of 21.78 million shares.

For the fourth quarter ended December 31, 2025, total revenue rose to $35.5 million from $4.5 million a year earlier, driven primarily by a $30 million milestone payment under its collaboration with Roche and Genentech, as well as higher activity with Sanofi. Net loss narrowed to $108.1 million from $178.9 million.

The stock has traded in a 52-week range of $2.9800 to $9.7400.

