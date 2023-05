Recursion schließt Übernahmevereinbarungen für Cyclica und Valence zur Stärkung der Fähigkeiten in den Bereichen Chemie und generative KI ab

SALT LAKE CITY und TORONTO und MONTRÉAL, May 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Recursion (NASDAQ: RXRX), ein führendes, im klinischen Stadium tätiges TechBio-Unternehmen, das die Biologie entschlüsselt, um die Arzneimittelforschung zu industrialisieren, hat heute die Unterzeichnung von Vereinbarungen zur Übernahme von zwei Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Arzneimittelforschung bekanntgegeben: Cyclica und Valence .



"Recursion hat Pionierarbeit bei der massiven, parallelen Generierung von -omics-Daten mit maschinellem Lernen geleistet, um die Biologie zu kartieren und zu navigieren und so schneller neue Medikamente zu entdecken. Durch die strategischen Übernahmen von Cyclica und Valence kommen branchenführende Fähigkeiten in der digitalen Chemie sowie im maschinellen Lernen und in der künstlichen Intelligenz hinzu, die uns in Kombination mit unseren automatisierten Nasslaboren und Supercomputing-Fähigkeiten in die Lage versetzen, die meiner Meinung nach umfassendste technologiegestützte Lösung für die Arzneimittelforschung in der Biopharmabranche bereitzustellen. Wir freuen uns darauf, der Welt durch die rasche Beschleunigung unserer Pipeline und unserer Partnerschaften den Beweis für den umfassenden Nutzen dieses ganzheitlichen Ansatzes zu liefern. Inmitten eines sich rasant beschleunigenden globalen Wettlaufs um Technologietalente zementieren diese Übernahmen Recursion als Gravitationszentrum für die Besten und Klügsten in den Bereichen ML und KI, die die Art und Weise, wie Medikamente entdeckt werden, neugestalten wollen", so Dr. Chris Gibson, Mitbegründer und CEO von Recursion. "Ich freue mich sehr, die Teams von Cyclica und Valence bei Recursion willkommen zu heißen, vor allem in einem so dynamischen Moment, in dem maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz so viele schnelle Veränderungen in jeder Branche bewirken."

Cyclica , mit Hauptsitz in Toronto, hat zwei hochdifferenzierte Produkte im Bereich der digitalen Chemie entwickelt, die in das RecursionOS integriert werden. MatchMaker™ ist eine KI-gestützte Deep-Learning-Engine, die die Polypharmakologie kleiner Moleküle vorhersagt und damit die Grundlage für die Entdeckung niedermolekularer Arzneimittel bildet. Das System ist in der Lage, über das Proteom zu verallgemeinern und verwendet sowohl AlphaFold2-Strukturen als auch Homologiemodelle. POEM™ (Pareto Optimal Embedding Model) ist ein einzigartiges, auf Ähnlichkeit basierendes Modell zur Vorhersage von Eigenschaften. Im Gegensatz zu anderen KI-Vorhersagemodellen verwendet POEM mehrere Arten von molekularen Fingerabdrücken, um Moleküle zu beschreiben, und liefert so ein viel umfassenderes Maß für die Ähnlichkeit, das zu einer höheren Genauigkeit führt.

"Cyclica und Recursion glauben beide an den Wert der Industrialisierung der Arzneimittelforschung", so Naheed Kurji, CEO und Mitbegründer von Cyclica. "Die Kombination unserer proteomweiten Vorhersage von Interaktionen zwischen kleinen Molekülen und Zielmolekülen mit dem Datenuniversum von Recursion wird einen der größten zweckdienlichen biologischen und chemischen Datensätze im Bereich der Arzneimittelforschung schaffen. Zusammengenommen glaube ich, dass Recursion in den kommenden Jahren einen immensen Einfluss auf die menschliche Gesundheit haben wird."

Valence , mit Hauptsitz in Montréal bei Mila, dem weltweit größten Forschungsinstitut für Deep Learning, hat sich zum Ziel gesetzt, das volle Potenzial von Deep Learning in der Arzneimittelforschung zu erschließen. Das Unternehmen leistet Pionierarbeit bei der Anwendung des datenarmen Lernens im Bereich des Arzneimitteldesigns und ermöglicht die Entwicklung differenzierter kleiner Moleküle mit verbesserten Eigenschaften und Funktionen aus Datensätzen, die für herkömmliche Deep-Learning-Methoden zu klein, zu spärlich oder zu verrauscht sind. Valence verfügt über eine beispiellose Erfolgsbilanz bei Innovationen im Bereich des molekularen maschinellen Lernens, einschließlich branchenweit führender Methoden für KI-gestützte Strukturbiologie, generative Chemie und multiparametrische Optimierung, die letztlich das Design von Best-in-Class- oder First-in-Class-Chemie für anspruchsvolle biologische Fragestellungen ermöglicht.

"Die Integration der leistungsstarken KI-basierten Chemie-Engine von Valence in das vielfältige und datenreiche Betriebssystem von Recursion wird dazu beitragen, die wahre Leistungsfähigkeit der KI-gestützten digitalen Chemie und Wirkstoffforschung zu erschließen", so Daniel Cohen, CEO und Mitbegründer von Valence Discovery. "Recursion ist ein führendes Unternehmen in der technologiegestützten Arzneimittelforschung mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Nutzung von Daten zur Aufdeckung neuer biologischer Zusammenhänge, und ich freue mich, dass unsere Teams ihre Kräfte bündeln, um neue Medikamente für Patienten, die sie benötigen, rasch verfügbar zu machen."

Durch den Zusammenschluss mit dem Deep-Learning-Forschungsbüro von Recursion in Montréal wird Valence zu einem Forschungszentrum für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, das von Daniel Cohen geleitet und weiterhin von Yoshua Bengio beraten wird.

"Die Übernahme von Valence gibt Recursion die Möglichkeit, ein echtes Exzellenzzentrum für einige der interessantesten KI/ML-Forschungen der Welt zu schaffen", so Yoshua Bengio, Deep-Learning-Pionier und wissenschaftlicher Berater sowohl von Recursion als auch von Valence. "Mit dieser neu integrierten Gruppe, die im Mila-Ökosystem untergebracht ist, erreicht das Forscherteam von Recursion im Bereich KI und ML für die Arzneimittelforschung eine kritische Masse zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung neuer KI-Algorithmen für die wissenschaftliche Forschung."

Bedingungen der Übernahmen

Recursion hat Vereinbarungen zur Übernahme von Cyclica für einen Kaufpreis von 40 Mio. USD und von Valence für einen Kaufpreis von 47,5 Mio. USD getroffen, jeweils vorbehaltlich der üblichen Anpassungen des Kaufpreises bei Abschluss und nach Abschluss. Der Kaufpreis für die Übernahmen wird in Form von Stammaktien der Klasse A von Recursion, Aktien einer Tochtergesellschaft von Recursion, die in Stammaktien der Klasse A von Recursion umgetauscht werden können, und der Übernahme bestimmter ausstehender Optionen von Valence und Cyclica gezahlt. Unter bestimmten begrenzten Umständen kann Recursion den Valence- und Cyclica-Aktionären anstelle solcher umtauschbaren Aktien oder Recursion-Stammaktien der Klasse A eine nominale Barzahlung leisten. Recursion erwartet keine wesentliche Veränderung der Liquiditätslage als Folge dieser Übernahmen. Recursion geht davon aus, dass beide Übernahmen im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen sein werden, vorbehaltlich der geltenden Abschlussbedingungen.

Über Rekursion

Recursion ist ein im klinischen Stadium tätiges TechBio-Unternehmen und führend auf dem Gebiet der Entschlüsselung der Biologie zur Industrialisierung der Arzneimittelforschung. Grundlage für diese Aufgabe ist das Recursion OS, eine Plattform, die auf verschiedenen Technologien basiert und einen der weltweit größten proprietären biologischen und chemischen Datensätze kontinuierlich erweitert. Recursion nutzt hochentwickelte Algorithmen des maschinellen Lernens, um aus seinem Datensatz eine Sammlung von Billionen von durchsuchbaren Beziehungen in der Biologie und Chemie abzuleiten, die nicht durch menschliche Voreingenommenheit eingeschränkt sind. Durch die Beherrschung eines enormen Umfangs an Experimenten – bis zu Millionen von Nasslaborexperimente pro Woche – und eines enormen rechnerischen Umfangs – das Unternehmen besitzt und betreibt einen der leistungsstärksten Supercomputer der Welt – vereint Recursion Technologie, Biologie und Chemie, um die Zukunft der Medizin voranzutreiben.

Recursion hat seinen Hauptsitz in Salt Lake City, wo es ein Gründungsmitglied von BioHive , dem Branchenverband der Biowissenschaften in Utah, ist. Recursion hat auch Niederlassungen in Toronto, Montréal und der San Francisco Bay Area. Erfahren Sie mehr unter www.Recursion.com oder vernetzen Sie sich auf Twitter und LinkedIn .

Über Cyclica

Als Neo- Biotech -Unternehmen treibt Cyclica effizient ein branchenführendes, robustes und nachhaltiges Arzneimittelforschungsportfolio voran, das sich auf ZNS-, Onkologie- und Autoimmunerkrankungen konzentriert. Cyclica hat die einzige verallgemeinerbare Plattform für das gesamte Proteom entwickelt, die den Zielraum für datenarme Ziele, einschließlich AlphaFold2-Strukturen, PPIs und mutierter onkogener Ziele, erweitert. Cyclica hat ein vielseitiges und erfahrenes Team aus Biologen, Chemikern, Informatikern und Geschäftsleuten zusammengestellt, die sich gemeinsam für einen Paradigmenwechsel in der Arzneimittelforschung einsetzen. Durch die Erforschung des Unerforschten und die Verabreichung von Medikamenten für das Unerforschte strebt Cyclica danach, die Gesundheit der Patienten wie nie zuvor zu beeinflussen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cyclicarx.com .

Über Valence Discovery

Valence macht sich eine Revolution in der Datenverarbeitung zunutze, um die menschliche Gesundheit zu verbessern. Das Unternehmen ist führend in der Entwicklung und dem Einsatz von KI- und physikbasierten Technologien, die das Design von differenzierten kleinen Molekülen mit verbesserten Eigenschaften und Funktionen ermöglichen. Nach erfolgreichen Partnerschaften mit führenden Biotech- und Pharmaunternehmen und einer beispiellosen Erfolgsbilanz von Innovationen, die in führenden KI-Fachzeitschriften und auf Konferenzen vorgestellt wurden, hat Valence ein Team aus interdisziplinären Branchenveteranen und Computerexperten aufgebaut, das sich auf die rasche Weiterentwicklung eines Portfolios interner Arzneimittelforschungsprogramme konzentriert. Valence ging 2021 an die Börse, wird von führenden Biotech- und Deeptech-Investoren unterstützt und hat seinen Hauptsitz in Montréal. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.valencediscovery.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält Informationen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten oder darauf beruhen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Zeitpunkt und den Abschluss der Übernahmen von Cyclica und Valence und die Ergebnisse und Vorteile, die von diesen Übernahmen erwartet werden; Recursion OS und andere Technologien; Geschäfts- und Finanzpläne und -leistungen, einschließlich Cash Runway; und alle anderen Aussagen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen können identifizierende Wörter wie "planen", "werden", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "glauben", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Begriffe enthalten. Diese Aussagen unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Herausforderungen, die der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung inhärent sind, einschließlich des Zeitplans und der Ergebnisse präklinischer und klinischer Programme, bei denen das Risiko des Scheiterns hoch ist und ein Scheitern in jeder Phase vor oder nach der behördlichen Zulassung aufgrund unzureichender Wirksamkeit, Sicherheitserwägungen oder anderer Faktoren eintreten kann; unsere Fähigkeit, unsere Arzneimittelforschungsplattform zu nutzen und zu verbessern; unsere Fähigkeit, Finanzmittel für Entwicklungsaktivitäten und andere Unternehmenszwecke zu erhalten; der Erfolg unserer Kooperationsaktivitäten; unsere Fähigkeit, die behördliche Zulassung von Arzneimittelkandidaten zu erhalten und diese letztendlich zu vermarkten; unsere Fähigkeit, den Schutz unseres geistigen Eigentums zu erhalten, aufrechtzuerhalten und durchzusetzen; Cyberangriffe oder andere Störungen unserer Technologiesysteme; unsere Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter zu gewinnen, zu motivieren und zu halten und unser Wachstum zu steuern; Inflation und andere makroökonomische Probleme; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, wie sie unter der Überschrift "Risikofaktoren" in unseren Unterlagen bei der U.S. Securities and Exchange Commission beschrieben sind, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formular 10-K. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, und Recursion übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.