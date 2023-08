Recycelbare Leiterplatten von Jiva Materials minimieren Elektronikschrott und den CO2-Fußabdruck für Demo- und Evaluierungsboards von Infineon

München – 28. Juli 2022 – Angesichts der wachsenden Menge an Elektronikschrott, der bei Endkunden, in der Industrie und anderswo anfällt, kann dieses spezifische Umweltproblem nicht länger ignoriert werden. Das gilt umso mehr, da sowohl die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks als auch die Förderung der Nachhaltigkeit Schlüssel zum Erreichen der Klimaziele und zu einem besseren Umweltschutz sind. Die Infineon Technologies AG unternimmt daher einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung grüner Zukunft und führt Soluboard® ein. Das recycelbare und biologisch abbaubare Leiterplattensubstrat basiert auf Naturfasern und einem halogenfreien Polymer. Das Produkt wurde vom britischen Start-up Jiva Materials entwickelt und unterstützt die Elektronikindustrie dabei, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG Zum vollständigen Artikel