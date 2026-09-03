Recyctec B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Recyctec B präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Umsatzseitig wurden 4,1 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Recyctec B 2,8 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at