Red Avenue New Materials Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Red Avenue New Materials Group A äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,24 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Red Avenue New Materials Group A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,210 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 868,8 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 848,6 Millionen CNY umgesetzt.

