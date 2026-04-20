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20.04.2026 06:31:29
Red Avenue New Materials Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Red Avenue New Materials Group A präsentierte in der am 17.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 1,05 Milliarden CNY gegenüber 845,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,940 CNY. Im letzten Jahr hatte Red Avenue New Materials Group A einen Gewinn von 0,870 CNY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 3,42 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,26 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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