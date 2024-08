Red Avenue New Materials Group A legte Quartalsergebnis vor

Red Avenue New Materials Group A präsentierte am 21.08.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,28 CNY gegenüber 0,240 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 790,6 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 701,5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at