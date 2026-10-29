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29.10.2026 06:31:29
Red Avenue New Materials Group A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Red Avenue New Materials Group A lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,240 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,87 Prozent auf 1,13 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 868,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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