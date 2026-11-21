Red Cat Holdings Aktie
WKN DE: A2PPXB / ISIN: US75644T1007
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21.11.2026 17:52:02
Red Cat Holdings: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 16, 2026, Red Cat Holdings (NASDAQ:RCAT) announced that it withdrew its full-year 2026 revenue target. Delays in defense contract awards pushed expected customer orders past prior timelines.
The business holds $242.7 million in cash to fund its long-term expansion into autonomous aerial and maritime defense platforms. Three statements from management capture the key takeaways for long-term investors.
Management pulled its revenue outlook after FANG, the company's first-person view drone, missed selection as a finalist in the military's Drone Dominance II competition. Deferred military spending schedules also delayed anticipated customer deliveries across several defense programs.
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