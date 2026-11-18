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18.11.2026 06:31:28
Red Cat stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Red Cat hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,160 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Red Cat im vergangenen Quartal 11,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Red Cat 9,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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