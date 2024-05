Red Hat extends Lightspeed AI to Linux, OpenShift

Red Hat is extending its Lightspeed generative AI technology to work with the company’s Red Hat OpenShift hybrid cloud application platform as well as with Red Hat Enterprise Linux (RHEL).Announced May 7, Red Hat OpenShift Lightspeed and Red Hat Enterprise Linux Lightspeed will offer intelligent, natural language processing capabilities, intended to make OpenShift and RHEL easier for novices to use and more efficient for experienced professionals, Red Hat said. Red Hat OpenShift Lightspeed is slated for availability in late 2024. Red Hat Enterprise Linux is in the planning stage.To read this article in full, please click here Weiter zum vollständigen Artikel bei The Standard HK Zum vollständigen Artikel