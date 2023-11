Red Hat Linux revs streamline container management

Red Hat on November 8 announced both the general availability of Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.3 and the planned release of RHEL 8.9, which expand the built-in Podman container management capabilities.Both versions natively include the Podman open source daemonless tool for running and sharing Linux containers. The two releases further integrate this functionality into existing workflows through automation, via RHEL web console enhancements. When a Podman container health check fails, administrators can specify an automated action for remediation, thus easing the burden of managing containerized workloads.To read this article in full, please click here Weiter zum vollständigen Artikel bei The Standard HK Zum vollständigen Artikel