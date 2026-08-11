Malibu Aktie
WKN: 896034 / ISIN: US5611856049
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11.08.2026 10:59:00
Red Hot Chili Peppers bassist Flea relists Malibu sanctuary for $7.9 million
Musician and prolific property investor Flea has brought his “extraordinary” Malibu sanctuary back to the market for $7.99 million inside one of California’s most exclusive beachfront enclaves.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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