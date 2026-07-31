Red Light Holland hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Red Light Holland hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,9 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,020 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,20 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 4,94 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at