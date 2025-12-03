Red Light Holland präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Red Light Holland hat am 01.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 45,26 Prozent auf 0,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Red Light Holland 1,4 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at